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Детей, брошенных родным отцом в Шереметьево, проводили домой

Ян Брацкий
18:46 31.01.2020
Там двоих мальчиков передадут бабушке, которая сама изъявила желание забрать внуков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: deti.gov.ru

Дети, которых родной отец бросил в аэропорту Шереметьево, сегодня вылетают в Хабаровский край. Проводить их пришла уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Дома двоих мальчиков передадут их бабушке, которая сама изъявила желание забрать внуков.

«Я очень рада, что эта история, за которой наблюдала буквально вся страна, подходит к своему завершению. А для детей - это будет началом нормальный детской жизни: школа, садик. Но самое главное - рядом должен быть человек, который их не оставит. Дети теперь будут жить вместе с бабушкой, на ее оформляется временная опека, о бабушке мальчики тепло отзываются», - приводится заявление Кузнецовой на официальном сайте уполномоченного по правам детей.

Ранее в Хабаровском крае побывали специалисты аппарата детского омбудсмена, которые провели проверку и не нашли причин, отказать желанию бабушки оформить опеку.

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