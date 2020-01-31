В СК заинтересовались роликом с женщиной, посадившей ребенка за руль

Следователи организовали проверку по факту публикации ролика в Сети, на котором женщина управляет автомобилем с ребенком на коленях. Известно, что злоумышленница является жительницей Московской области. Инцидент произошел 31 января.

По данным СК РФ по региону, женщина арендовала машину по системе каршеринга. Также было установлено, что жительница Подмосковья перед вождением употребила алкогольные напитки.

Помимо ребенка на переднем сидении, в салоне находился еще один малыш.

«Своими действиями женщина вовлекла своего несовершеннолетнего ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни и жизни еще одного несовершенного пассажира», - говорится в сообщении СК.

В рамках осуществляемой проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям женщины.