Замминистра обороны Фомин встретился с послом Монголии

«Ключевое событие этого года - 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй Мировой войны. Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили», - отметил Фомин.

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