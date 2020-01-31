Замминистра обороны Фомин встретился с послом Монголии
Стороны подтвердили стремление задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества.
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Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Монголии в РФ Дуламсурэном Давой.
«Ключевое событие этого года - 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй Мировой войны. Нам нужно вместе сделать все необходимое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они не проходили», - отметил Фомин.
Стороны дали положительную оценку отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества.