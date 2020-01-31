В МЧС подтвердили обнаружение погибшего под завалами СКК «Петербургский»
Известно, что погибший был 1990 года рождения. Его тело обнаружили в 17:25 по Москве.
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В МЧС РФ подтвердили обнаружение тела погибшего под завалами конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Мужчина погиб сегодня, 31 января, в ходе демонтажа крыши здания.
Спасатели отметили, что здание не эксплуатировалось. Произошло обрушение на площади около 28 тысяч квадратных метров.
«В 17:25 под завалами СКК обнаружено тело погибшего, 1990 года рождения», - говорится в сообщении министерства.
По словам представителя оперативного штаба на месте ЧС, поисково-спасательные работы к настоящему моменту завершены.