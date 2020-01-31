В Шереметьево все рейсы китайского направления переведены в отдельный терминал

В аэропорту Шереметьево все рейсы обслуживающие китайское направление переведены в отдельный терминал. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Принятые меры призваны не допустить распространения нового типа коронавируса в России.

Крупнейшая авиакомпания страны «Аэрофлот» приняла решение представить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям перевозчика в Китай и из него: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и Харбин. Пассажирам с билетами, оформленными не позднее 24 января 2020 года по указанным маршрутам на даты перевозки в период с 24 января по 7 февраля 2020 года разрешается сделать это без взимания дополнительной платы, сообщается на сайте перевозчика.

Ранее вице-премьер российского правительства и глава штаба по предупреждению распространения коронавируса в России Татьяна Голикова сообщила об обнаружении первых двух инфицированных. Оба – граждане Китая, госпитализированы в инфекционную больницу и изолированы. Угрозы дальнейшего распространения инфекции нет, подчеркнули в Роспотребнадзоре.