Роспотребнадзор сообщил об изоляции инфицированных коронавирусом

Инфицированные коронавирусом в России граждане Китая помещены в специальный изолированный бокс инфекционного стационара. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Также в больницу доставлены лица из их ближайшего круга общения. Все остальные возможные контактеры находятся под пристальным наблюдением и будут госпитализированы в случае появления первых симптомов, добавили в ведомстве.

Ранее вице-премьер российского правительства, руководитель штаба по предупреждению распространения нового типа коронавируса в России Татьяна Голикова сообщила о выявлении первых двух случаев заболевания коронавирусом.

Первый больной находился в Китае месяц, выехал 28 декабря, а вернулся 26 января, второй вернулся 28 января. Медики отмечают легкое течение заболевания, оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии, без повышения температуры.

Помимо КНР, заболевание зафиксировано еще в 21 стране. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом превысило 9,8 тысяч человек, более 200 погибли.