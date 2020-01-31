«Штрафной удар»: Шкуматов раскритиковал возможное ужесточение наказаний за нарушение ПДД

Предполагаемые поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые подразумевают повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, принимать нельзя. Об этом «Звезде» сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он подчеркнул, что дороги сегодня буквально превратились в способ «охоты» за деньгами автомобилистов.

«Люди, у которых каким-то образом появились камеры в частном владении, охотятся за автовладельцами и ставят свои камеры не там, где опасно, а где водитель ошибется с максимальной долей вероятности. Водитель не заметит, не будет ожидать, что скоростной режим на прямой дороге - 30 километров в час. Эта ситуация меня категорически возмущает», - сказал он.

Шкуматов добавил, что уже сейчас водители ежегодно платят почти по 100 миллиардов рублей такой «штрафной дани», а так называемые операторы камер намерены взять еще в шесть раз больше.

«То, что частные компании пролоббировли увеличение скоростного потока в шесть раз - просто катастрофа. Сейчас такие операторы камер хотят больше - 600 миллиардов долларов. Здесь формула "люди - новая нефть" начинает себя подтверждать финансово. Шестьсот миллиардов рублей - это львиная доля от экспорта нефти в нашей стране», - подчеркнул он.

Координатор движения «Синие ведерки» уточнил, что такой «штрафной удар» приходится в основном на автомобилистов.

«Эти поправки категорически нельзя принимать, потому что они вызовут жуткое общественное недовольство», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России ожидается ужесточение наказаний за превышение скорости, систематическое нарушение правил дорожного движения, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.