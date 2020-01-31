После обнаружения коронавируса в Забайкальском крае закрыли школы

Занятия в школах Забайкальского края, где был выявлен один из двух обнаруженных в России инфицированных коронавирусом, прекращены. Об этом заявил председатель законодательного собрания забайкальского края Алексей Бутыльский.

Такое решение принято для недопущения распространения заболевания. Бутыльский также заверил в том, что местные власти в курсе сложившейся ситуации и предприняли исчерпывающие меры.

«Школьники уже не учатся, школы распустили с сегодняшнего дня. Мы все чувствуем настороженность, у нас работает штаб, все заинтересованные стороны - Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня. Будем настороже, примем дополнительные меры безопасности. Осуществляем контроль за всеми входящими и исходящими в части температурного режима», - цитирует ТАСС заявление Бутыльского.

Кроме того, в регионе отменены все массовые мероприятия, в местах скопления людей осуществляется жесткий контроль.

Ранее вице-премьер Российской Федерации, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что первые два случая заболевания коронавирусом в России выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба зараженных - китайские граждане, которые уже изолированы.