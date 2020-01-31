«Дорога памяти»: Хоркина рассказала, как ее бабушка прикрывала город от фашистских самолетов
В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, историю своих бабушки и дедушки рассказала двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина.
«Бабушка, Добрынина Екатерина Петровна, после девятого класса была призвана в действующую армию аэростатов заграждения четвертого дивизиона. Они стояли на реке Волге. Заградительный аэростат надували, поднимали вверх, и он загораживал город от фашистских самолетов. Было непросто. В 1944 году ее комиссовали по болезни. Мой дедушка, Хоркин Василий Егорович, был и разведчиком, и принимал участие в военных действиях под Кенигсбергом. Я очень горжусь своими бабушками и дедушками, которые отдали бы жизнь, чтобы у нас был мир, благополучие и счастье», - поделилась Хоркина в интервью «Звезде».
Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.