«Дорога памяти»: Хоркина рассказала, как ее бабушка прикрывала город от фашистских самолетов

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, историю своих бабушки и дедушки рассказала двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина.

«Бабушка, Добрынина Екатерина Петровна, после девятого класса была призвана в действующую армию аэростатов заграждения четвертого дивизиона. Они стояли на реке Волге. Заградительный аэростат надували, поднимали вверх, и он загораживал город от фашистских самолетов. Было непросто. В 1944 году ее комиссовали по болезни. Мой дедушка, Хоркин Василий Егорович, был и разведчиком, и принимал участие в военных действиях под Кенигсбергом. Я очень горжусь своими бабушками и дедушками, которые отдали бы жизнь, чтобы у нас был мир, благополучие и счастье», - поделилась Хоркина в интервью «Звезде».