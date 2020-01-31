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Вспышку пневмонии в КНР могли вызвать сразу два штамма коронавируса

Александр Чеков
17:25 31.01.2020
Ученые обнаружили, что у 2019-nCoV два разных родоначальника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xiao Yijiu, Globallookpress

Вспышку пневмонии в КНР могли вызвать сразу два штамма коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили молекулярные биологи из Китая и Канады, которые проанализировали характер эволюции патогена.

«Вспышка была вызвана как минимум двумя разными штаммами 2019-nCoV», – говорится в исследовании, опубликованном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ученые из университета Оттавы (Канада) и университета Фудань в Шанхае (КНР), пришли к такому выводу, проанализировав наборы мелких мутаций в двух дюжинах полных геномов вируса 2019-nCoV, извлеченных из крови заболевших.

Пока неизвестно, разделился первоначальный вирус на два штамма до начала эпидемии или уже после.

При этом отмечается, что эпидемия началась за несколько месяцев до того, как о ее существовании узнали.

Первый случай инфицирования коронавирусом 2019-nCoV был зафиксирован в Ухане провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Сейчас заболевшие есть не только в Китае и Гонконге, но и США, Канаде, Японии, Франции, Австралии, Таиланде и других странах. В самом Китае их уже около 10 тыс. человек, при этом более двухсот уже умерли.

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