СМИ: спасатели обнаружили тело погибшего при обрушении кровли СКК в Петербурге

Спасатели обнаружили тело погибшего при обрушении кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Трагедия случилась сегодня, 31 января.

По данным портала 78.ru, в ближайшее время спасатели планируют извлечь тело погибшего из-под завалов.

Разбором завалов занимаются 80 человек личного состава МЧС РФ, задействованы 30 единиц спецтехники. Приблизительная площадь обрушения составила более 25 тысяч квадратных метров.

К месту поисково-спасательной операции направлены кинологи, а также добровольцы из числа отрядов поиска «Отклик» и «Экстремум». Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» был построен к олимпийским играм 1980 года.

Момент обрушения кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попало на видео. На кадрах, опубликованных порталом «Фонтанка.ру» видно, как один из сотрудников срезает крепление и в этот момент вся кровля начинает рушиться. Мужчина пытается добежать до подвесной люльки, но пока не понятно, успел ли он в нее запрыгнуть.