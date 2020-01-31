Хор Турецкого исполнил музыку Победы в аэропорту Внуково
В годы Великой Отечественной в аэропорту базировалась авиагруппа особого назначения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Хор Турецкого выступил в международном аэропорту Внуково и исполнил песни военных лет. Акция приурочена 75-летию Победы.
Аэропорт стал площадкой для выступления не случайно. В годы Великой Отечественной там базировалась авиагруппа особого назначения. Оттуда взлетали истребители- бомбардировщики, которые участвовали в битве под Москвой.
Именно во Внуково из Берлина доставили Знамя Победы и акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Как пообещал руководитель Хора, запись выступления подарят всем ветеранам.