Хор Турецкого исполнил музыку Победы в аэропорту Внуково

Хор Турецкого выступил в международном аэропорту Внуково и исполнил песни военных лет. Акция приурочена 75-летию Победы.

Аэропорт стал площадкой для выступления не случайно. В годы Великой Отечественной там базировалась авиагруппа особого назначения. Оттуда взлетали истребители- бомбардировщики, которые участвовали в битве под Москвой.

Именно во Внуково из Берлина доставили Знамя Победы и акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Как пообещал руководитель Хора, запись выступления подарят всем ветеранам.