Задержанная в Литве журналист «Звезды» вышла на связь

Задержанная в аэропорту Вильнюса корреспондент «Звезды» Юлия Шатилова вышла на связь с редакцией. Девушка пять часов провела в зоне пограничного контроля аэропорта. При проверке документов ей сообщили, что виза аннулирована.

«Как сказано в документе, выданном мне пограничным контролем Литвы, моя виза была аннулирована в начале декабря. Это как раз после выхода моего резонансного репортажа о факельных шествиях в центре Риги, на которых все чаще можно увидеть флаги потомков сторонников нацистов. Вывод напрашивается сам собой - в Латвии поднимает голову национализм и бесцеремонно нарушаются права русскоязычного населения. Видимо в отместку, за этот и другие репортажи, латвийские власти нашли лазейку», - рассказала Шатилова.

Корреспондент выполняла редакционное задание - планировала подготовить сюжет о деятельности поисковиков литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты». В аэропорт прибыли представители российского посольства в Литве, они выясняют обстоятельства задержания нашей коллеги.