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Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

Наталия Майорова
01:17 03.01.2020
Эксперты не исключают, что причинами тому могут стать продолжение снижения темпов инфляции, а также снижение стоимости фондирования для банков.
Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Средняя ставка по ипотечным кредитам в 2020 году может заметно снизиться и оказаться в районе 8,5% годовых, прогнозируют аналитики. При этом рост выдач жилищных кредитов по государственным программам с субсидированием ставок продолжится.

В конце 2019 года средняя ставка по ипотеке составила 9,4%. Соответствующие данные привел Банк России. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, данный показатель является исторически низким уровнем.

Что же касается наступившего 2020 года, то средние ставки по ипотеке могут и вовсе снизиться до уровня 8,2-8,5%, убежден управляющий директор «Абсолют-банка» Антон Павлов. По его мнению, причинами тому могут стать продолжение снижения темпов инфляции, а также снижение стоимости фондирования для банков, сообщает сайт «Российской газеты».

В свою очередь, главный аналитик «Росбанка Дом» Наталья Ващелюк прогнозирует, что в 2020 году объем ипотечного кредитования вырастет минимум на 25%. При этом на рынке сохранится достаточно высокий уровень конкуренции. Также Ващелюк добавила, что продолжится рост доли кредитов, которые выдаются в рамках государственных программ субсидирования процентных ставок.

Эксперт не исключает, что в текущем году на рынке ипотеки будут установлены сразу несколько новых рекордов - по объему выданных кредитов, по средней и минимальной процентной ставке и по среднему размеру кредита.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин призвал снижать ставку по ипотеке, однако, подчеркнул глава государства, искусственно это делать опасно. 

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