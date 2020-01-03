«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

Компания «Транснефть» с начала нового года не получала заявок от российских нефтяных компаний на поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Тем не менее, транзит топлива через территорию соседнего государства не прекращался, пояснили в компании.

«"Транснефть" не получила заявки от нефтекомпаний России на поставки нефти на НПЗ Белоруссии с 1 января. Транзит российской нефти через Белоруссию не останавливался и идет в полном объеме», - сообщили «Звезде» в пресс-службе компании «Транснефть».

В настоящее время стороны продолжают проработку контрактов на поставку нефти в январе.