Мишустин призвал разобраться с внутренними препятствиями ЕАЭС

Михаил Мишустин на заседании Евразийского экономического союза в Алма-Ате призвал своих коллег сосредоточиться на основных вопросах развития внутренней торговли в ЕАЭС. Главным пунктом премьер считает развитие маркировки товаров. По его словам, Россия предложила распространить прослеживаемый механизм маркировки на более широкий список товаров, чем есть сейчас. При этом мы готовы идти навстречу коллегам, испытывающим трудности в этой области. Мишустин отметил, что российская сторона перенесла сроки внедрения маркировки обуви на март текущего года, но при этом просит коллег ускорить работы в этом направлении и возможно скорее присоединиться к данному проекту.

Вторым по важности вопросом премьер назвал развитие цифровых технологий в экономиках стран ЕАЭС, и в частности, в области транспортных потоков и отслеживания грузов, требующих дополнительного контроля. Большая работа ведется по линии ветеринарной сертификации. Например, между Россией и Белоруссией она почти завершена, а между Россией и Казахстаном аналогичный проект запущен в работу.

«Если мы объединим усилия, то сможем защитить людей от некачественной продукции и усилить эффективность контроля в этой сфере», - заявил Мишустин.

Кроме того, Мишустин заявил, что Россия будет активно участвовать в укреплении ЕАЭС. Поездка в Алма-Ату на заседание организации стала первым зарубежным визитом недавно назначенного премьера.

Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Молдавия. Каждый год председателем союза избирается одна из стран-участниц. Согласно основополагающим документам ЕАЭС, основной целью объединения является свобода движения внутри него товаров, услуг, капитала и рабочей силы. При этом ЕАЭС заключает соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и с другими странами, например, с Вьетнамом, Кубой, Китаем.