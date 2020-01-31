Масштабное обрушение кровли СКК «Петербургский» попало на видео

Момент обрушения кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попало на видео. На кадрах, опубликованных порталом «Фонтанка.ру» видно, как один из сотрудников срезает крепление и в этот момент вся кровля начинает рушиться. Мужчина пытается добежать до подвесной люльки, но пока не понятно, успел ли он в нее запрыгнуть.

Приблизительная площадь обрушения составила более 25 тысяч квадратных метров, это 80% всего здания, сообщили в региональном главке МЧС России.

«Примерная площадь обрушения - 25-28 тысяч квадратных метров, произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли», - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают спасатели, которые ведут поиски пропавшего рабочего. Разбором завалов занимаются 80 человек личного состава, задействованы 30 единиц спецтехники.

К месту поисково-спасательной операции направлены кинологи, а также добровольцы из числа отрядов поиска «Отклик» и «Экстремум». Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» был построен к олимпийским играм 1980 года.