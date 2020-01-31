Мишустин призвал РФ и Белоруссию обеспечить гармонизацию национальных законодательств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о намерении обсудить с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом вопросы относительно договора о Союзном государстве. Он также выразил надежду в полной мере раскрыть потенциал данного документа.

«Я думаю, что нам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора и обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств», - сказал премьер РФ.

Мишустин подчеркнул, что это также должно позволить создать новый «драйвер» росту экономик обеих стран и облегчить условия ведения бизнеса, а также повысить благосостояние граждан РФ и Белоруссии.

Российский премьер заверил коллегу, что все члены правительства РФ настроены на активную работу с коллегами из Белоруссии. Встреча глав правительства России и Белоруссии проходила один на один без участия делегации.