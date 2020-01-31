СК начал проверку после обрушения крыши спорткомплекса в Петербурге
Площадь обрушения составила 25-28 тысяч квадратных метров.
© Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб, "ВКонтакте"
Следственный комитет РФ начал доследственную проверку после обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который подлежал сносу. Об этом сообщили в СК.
По информации МЧС, кровля рухнула во время проведения работ по демонтажу. Площадь обрушения составила 25-28 тысяч квадратных метров.
«По предварительным данным, под завалами может находиться человек, проводятся поисковые работы», - сообщили в МЧС.
На месте происшествия работают 80 человек личного состава и 30 единиц техники.