Спасатели начали разбор завалов после обрушения крыши СКК «Петербургский»
Под завалами может быть один человек.
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Разбор завалов обрушившейся крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» начали подразделения МЧС. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба управления ведомства в Санкт-Петербурге.
В МЧС отметили, что площадь обрушения составляет 25-28 тыс. кв. м.
«По предварительным данным, под завалами может находиться человек», – сообщили в ведомстве.
Сейчас на месте работают 18 единиц техники и 68 человек.
Ранее в пятницу произошло при демонтаже крыши СКК «Петербургский» произошло обрушение конструкций. При этом сообщалось, что под завалами мог оказаться один из рабочих.