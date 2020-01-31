Спасатели начали разбор завалов после обрушения крыши СКК «Петербургский»

Разбор завалов обрушившейся крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» начали подразделения МЧС. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба управления ведомства в Санкт-Петербурге.

В МЧС отметили, что площадь обрушения составляет 25-28 тыс. кв. м.

«По предварительным данным, под завалами может находиться человек», – сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают 18 единиц техники и 68 человек.

Ранее в пятницу произошло при демонтаже крыши СКК «Петербургский» произошло обрушение конструкций. При этом сообщалось, что под завалами мог оказаться один из рабочих.