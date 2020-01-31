Роспотребнадзор: риска дальнейшего распространения коронавируса в России нет

Риска дальнейшего распространения коронавируса в России нет, состояние двух заболевших стабильное, без клинических проявлений и высокой температуры. С таким заявлением выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мониторинг позволил выявить двух граждан Китайской народной республики, один из них находился на территории Китайской народной республики почти месяц - выехал туда 28 декабря и вернулся 26 января, и второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся примерно 28 января», - рассказала она на брифинге.

Ранее вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны Татьяна Голикова сообщила о первых двух выявленных инфицированных на территории России - в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба больных граждане Китая. Сейчас они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь, отметила Голикова.

Медики отмечают легкое течение заболевания, оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии и были госпитализированы. Риска распространения заболевания нет, отмечает Голикова. Состояние инфицированных стабильное, без повышения температуры. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом превысило 9,8 тысяч человек, более 200 погибли.