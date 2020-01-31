Голикова: выдача гражданам Китая рабочих виз в Россию приостановлена

Проект постановления о временной приостановке выдачи гражданам Китая рабочих виз в Россию. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы готовим проект постановления правительства о временном запрете на рабочие визы гражданам Китайской Народной республики», – цитирует ее ТАСС.

В самом Китае не осталось незараженных коронавирусом провинций. В аптеках не хватает противовирусных препаратов и защитных масок. Болезнь уже унесла жизни 213 человек, почти 10 тыс. человек инфицированы.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия начинает эвакуацию россиян из Уханя и Хубэя.