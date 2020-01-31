«Солнцепек» выжигает «врага»: кадры учений в ЗВО

В Ленинградской области на полигон вышли тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Взрыв термобарического боеприпаса – это эффект воздействия очень высокой температуры в три тысячи градусов и резкого перепада давления. За один залп полностью выжигается территория в несколько футбольных полей.

Для огнеметчиков Западного военного округа это первые боевые стрельбы в наступившем году.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений.

Пот сравнению с ТОС-1 «Буратино», количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72.