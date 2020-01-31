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«Солнцепек» выжигает «врага»: кадры учений в ЗВО

Александр Пешков
15:50 31.01.2020
За один залп полностью выжигается территория в несколько фубольных полей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ленинградской области на полигон вышли тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Взрыв термобарического боеприпаса – это эффект воздействия очень высокой температуры в три тысячи градусов и резкого перепада давления. За один залп полностью выжигается территория в несколько футбольных полей.

Для огнеметчиков Западного военного округа это первые боевые стрельбы  в наступившем году.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» была разработана в 2001 году. Основной задачей системы является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. 

Пот сравнению с ТОС-1 «Буратино», количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 до 24. Транспортно-заряжающая машина выполнена на базе основного танка Т-72. 

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