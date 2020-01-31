В России выявлены два первых случая заболевания коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Первый больной находился в Китае месяц, выехал 28 декабря, а вернулся 26 января, второй вернулся 28 января.

«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», - заявила Голикова.

Медики отмечают легкое течение заболевания, оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии и были госпитализированы. Риска распространения заболевания нет, отмечает Голикова. Состояние инфицированных стабильное, без повышения температуры.

Помимо КНР, заболевание зафиксировано еще в 21 стране. Всемирная Организация Здравоохранения признала вспышку в китайском Ухане чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом превысило 9,8 тысяч человек, более 200 погибли.