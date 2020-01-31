Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства о персональных данных. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что, компаниям Facebook и Twitter грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей.

«Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации», - заявили в Роскомнадзоре.

По закону эти американские компании должны были перенести на территорию России данные отечественных пользователей до конца месяца.

Протокол о нарушении будет направлен в суд в течение трех рабочих дней.

Ранее 30 января сообщалось, что Роскомнадзор может заблокировать Facebook и Twitter за нарушение российского законодательства о персональных данных.