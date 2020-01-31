Управляющий мини-отеля «Карамель» арестован до 20 марта

Управляющему мини-отелем «Карамель» Сергею Щербакову вынесена мера пресечения. Обвинение было предъявлено сегодня, 31 января, в Свердловском городском суде Перми.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Щербакову было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Об этом ранее ходатайствовало следствие, объяснив требование тем, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Щербакову была вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток. Таким образом, он обвиняемый будет арестован до 20 марта 2020 года. Сторона защиты просила заключить его под домашний арест.

Прорыв трубы отопления в мини-отеле произошел в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Погибли пять человек, трое были госпитализированы - все они являются постояльцами хостела. По факту трагедии СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Кроме того, была начата проверка прокуратурами Пермского края и Индустриального района Перми.