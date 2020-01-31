Голикова: РФ начинает эвакуацию россиян из Уханя и Хубэя

Российское правительство начинает эвакуацию граждан РФ, которые находятся сейчас в китайском городе Ухань и провинции Хубэй. Об этом сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны Татьяна Голикова.

«До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находятся. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй - 341», - подчеркнула она.

Вместе с тем, Голикова отметила, что власти РФ обратились к аптечным сетям и производителям и призвали не завышать цены на препараты на фоне ситуации с коронавирусом. По ее словам, уже был одобрен план по предупреждению данной инфекции в РФ. Ожидается, что теперь он будет представлен главе правительства.

Что же касается почтовых и грузовых перевозок с КНР, то Голикова отметила, что власти не собираются закрывать железнодорожные сообщения с Китаем. В то же время, было принято решение прекратить все авианаправления в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, кроме рейсов «Аэрофлота».

Голикова также предложила направить специалистов Минздрава и Роспотребнадзора для работы в КНР и оказания помощи. Российская сторона также оценит число желающих вернуться из Китая и определит борта, которые полетят в Ухань для транспортировки и помещения на карантин на 14 дней. Сопровождать борта с россиянами из Китая будет Роспотребнадзор.

В четверг, 30 января, состоялось экстренное заседание Чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил, на котором секретариат ВОЗ представил обзор ситуации, сложившейся с коронавирусом в других странах. Известно, что в 18 странах выявлены 83 инфицированных человека, из которых только семеро не ездили в Китай. В трех странах произошло заражение от человека к человеку.