Нападение стаи бездомных собак на школьника в Тольятти попало на видео

Стая бездомных собак напала на ребенка в Тольятти. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На ролике, опубликованном в Сети, видно, как несколько собак бегут в сторону ребенка, гуляющего во дворе. Школьник попытался отбиться от агрессивных животных, однако псы продолжали атаковать мальчика.

В результате, собаки несколько раз едва не схватили ребенка за ноги, но школьник успел добежать до подъезда и скрыться.

По предварительным данным, мальчик не пострадал.