Нападение стаи бездомных собак на школьника в Тольятти попало на видео
Собаки несколько раз едва не схватили ребенка за ноги, но школьник успел добежать до подъезда и скрыться.
© Видео: Дмитрий Христолюбов, ВКонтакте © Фото: Дмитрий Христолюбов, ВКонтакте
Стая бездомных собак напала на ребенка в Тольятти. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
На ролике, опубликованном в Сети, видно, как несколько собак бегут в сторону ребенка, гуляющего во дворе. Школьник попытался отбиться от агрессивных животных, однако псы продолжали атаковать мальчика.
В результате, собаки несколько раз едва не схватили ребенка за ноги, но школьник успел добежать до подъезда и скрыться.
По предварительным данным, мальчик не пострадал.