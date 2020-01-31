В Петербурге обрушилась кровля спортивно-концертного комплекса

На месте происшествия работают 68 человек личного состава и 18 единиц техники. Туда же направлены кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС и добровольные поисково-спасательные отряды «Отклик» и «Экстремум».

«31 января в четвертом часу дня поступило сообщение о том, что во время проведения работ по демонтажу кровли в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский» по адресу: пр. Юрия Гагарина, 8, произошло обрушение конструкций. Площадь обрушения выясняется. По предварительным данным, под завалами может находиться человек» - говорится в сообщении МЧС.

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