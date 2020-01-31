Путин и Меркель обсудили по телефону «сделку века»

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону «сделку века» Дональда Трампа – план по урегулированию арабо-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

«Лидеры обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что в Кремле внимательно изучают предложенный Белым домом комплекс мер. «Сделка века» была презентована в минувший вторник и представляет из себя видение американского президента необходимых шагов для разрешения кровопролитного регионального конфликта.

План подразумевает демилитаризацию Палестины и обретение ею государственности. При этом Израиль сохраняет за собой контроль над всем восточным берегом реки Иордан, а Иерусалим остается его столицей. Палестина, согласно планам Трампа, сможет обустроить столицу в городе Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, за ограждением города.

Палестинский лидер Махбус Аббас и глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания подобные предложения отвергли. На 1 февраля 2020 года запланировано заседание совета Лиги арабских государств, члены которой уже назвали инициативы Вашингтона нарушением прав палестинцев на их земли.