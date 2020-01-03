Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть Ирак

Гражданам США рекомендовано покинуть Ирак в связи с возросшей напряженностью внутри страны. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

«В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США незамедлительно покинуть Ирак», - сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Американское посольство в Ираке, в свою очередь, призвало граждан США «покинуть страну на самолете, если это представляется возможным» или направиться в другие государства сухопутным путем.

Ранее США нанесли авиаудар по аэропорту в Багдаде, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Согласно заявлению Пентагона, таким образом Вашингтон предпринял «решительные оборонительные действия».

В Иране уже пообещали отомстить Соединенным Штатам за гибель высокопоставленного военнослужащего.

В МИД РФ, комментируя случившееся, заявили, что Москва рассматривает убийство Сулеймани, как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности в регионе.