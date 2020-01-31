Путин освободил Михаила Кротова от должности полпреда президента в Конституционном суде

На пост президентского полпреда при Конституционном суде РФ назначен экс-глава министерства юстиции Александр Коновалов. Михаил Кротов проработал на своей должности с 7 ноября 2005 года. Где продолжится его карьера - не сообщается.

«Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом освободил Кротова Михаила Валентиновича от должности полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде РФ в связи с переходом на другую работу. Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в сообщении.

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