Путин освободил Михаила Кротова от должности полпреда президента в Конституционном суде
Новым полномочным представителем президента России в Конституционном суде назначен экс-глава Минюста Александр Коновалов.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента в Конституционном суде. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом освободил Кротова Михаила Валентиновича от должности полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде РФ в связи с переходом на другую работу. Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в сообщении.
На пост президентского полпреда при Конституционном суде РФ назначен экс-глава министерства юстиции Александр Коновалов. Михаил Кротов проработал на своей должности с 7 ноября 2005 года. Где продолжится его карьера - не сообщается.