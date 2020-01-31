Военный госпиталь в Самаре получил новое оборудование
В Самарском военном госпитале установили новейшее медицинское оборудование.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Врачи Самарского военного госпиталя получили современные эндоскопические системы, аппараты для ультразвуковой диагностики и рентгеновские комплексы.
Недавно был проведен ремонт в кардиологическом и неврологическом отделении и поликлинике.
Все это позволит повысить качество медицинского обслуживания и принимать большее количество пациентов. Помощь в госпитале получают не только военнослужащие, но и их родственники.