Зеленский пригласил США осваивать черноморский шельф
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил крупные компании из США принять участие в добыче природного газа и нефти, а также в дальнейшей разработке черноморского шельфа.
С таким заявлением глава Украины выступил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Трансляцию разговора вели украинские телеканалы.
«Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа», - заявил Зеленский после встречи с госсекретарем США.
Украина ищет нефть в своей части черноморского шельфа с лета 2018 года, когда в экспедицию ушло единственное научно-исследовательское судно «Искатель». Как сообщил тогда врио руководителя Госслужбы геологии и недр Олег Кирилюк, на сейсморазведочные и геохимические работы было отведено две недели.
По оценкам украинских ученых, запасы природного газа в районах Килийского-Змеиного выступа и Крыловского прогиба составляют не менее 40 миллиардов кубических метров, а сам шлейф освоен всего на 4%.
Госсекретарь США Мак Помпео прибыл в Киев с визитом сегодня. Высокопоставленный чиновник намерен обсудить с Зеленским двусторонние отношения и перспективы членства Киева в ЕС и НАТО, стремление в которые Помпео поддержал и приветствовал.