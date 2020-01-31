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Зеленский пригласил США осваивать черноморский шельф

Ян Брацкий
14:30 31.01.2020
Основные поиски нефти и газа Украина ведет в южной части черноморского шельфа в районе Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба.
Зеленский пригласил США осваивать черноморский шельф
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил крупные компании из США принять участие в добыче природного газа и нефти, а также в дальнейшей разработке черноморского шельфа.

С таким заявлением глава Украины выступил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Трансляцию разговора вели украинские телеканалы.

«Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа», - заявил Зеленский после встречи с госсекретарем США.

Украина ищет нефть в своей части черноморского шельфа с лета 2018 года, когда в экспедицию ушло единственное научно-исследовательское судно «Искатель». Как сообщил тогда врио руководителя Госслужбы геологии и недр Олег Кирилюк, на сейсморазведочные и геохимические работы было отведено две недели.

По оценкам украинских ученых, запасы природного газа в районах Килийского-Змеиного выступа и Крыловского прогиба составляют не менее 40 миллиардов кубических метров, а сам шлейф освоен всего на 4%.

Госсекретарь США Мак Помпео прибыл в Киев с визитом сегодня. Высокопоставленный чиновник намерен обсудить с Зеленским двусторонние отношения и перспективы членства Киева в ЕС и НАТО, стремление в которые Помпео поддержал и приветствовал.  

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