Эксперты назвали главную опасность ксеноновых фар

Популярные у современных автомобилистов газоразрядные лампы ксенонового света опасны для жизни и здоровья. К таким выводам пришли эксперты, которые детально исследовали воздействие ксенона на человека и принципы работы подобных ламп.

Первый, и самый очевидный недостаток ксеноновых фар – вред, наносимый человеческому зрению. Дело в том, что значительная часть света таких фар представляет из себя ультрафиолетовое излучение (в районе 430-445 нм). Кроме того, грязные газоразрядные фары начинают активно рассеивать свет, теряют фокусировку и бьют в глаза встречным автомобилистам, а это чревато их ослеплением и потенциальным ДТП, отмечают специалисты.

Еще одна опасность, которая таится в подобного рода фарах – их взрывоопасность с большим разлетом осколков, цитирует специалистов аif.ru. Это может произойти в результате аварии или при монтаже светильника в автомастерской.

Что касается установки ксеноновых ламп высокого давления, то стоит учесть, что они работают от гораздо большего напряжения (25000-30000 вольт), поэтому попытка самостоятельной установки такого рода оборудования может закончиться трагедией.

Альтернативой ксеноновым светильникам, могут стать матричные фары со встроенными светодиодами, чье КПД выше, а энергозатраты меньше, считают аналитики.