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Путин обсудил с членами Совбеза распространение коронавируса

Егор Левин
14:25 31.01.2020
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что контроль за ситуацией беспрерывен.
Путин обсудил с членами Совбеза распространение коронавируса
© Фото: Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ по теме распространения коронавируса из Китая.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, процесс контроля за ситуацией идет беспрерывно.

«Участники совещания продолжили обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса», - сообщил он.

В оперативном совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и другие.

Ранее в штабе по коронавирусу опровергли слухи о первом зараженном на территории Москвы. Информацию о госпитализации нескольких человек с подозрением на заражение опубликовали СМИ.

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