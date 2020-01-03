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Супруга больного раком онколога прокомментировала его прощальное письмо

Анна Касаткина
11:49 03.01.2020
В первый день Нового года читателей интернет-дневника Андрея Павленко о борьбе с раком желудка потрясло его прощальное послание.
Супруга больного раком онколога прокомментировала его прощальное письмо
© Фото: Андрей Павленко Facebook

Жена заболевшего раком онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальный пост мужа на его странице в Facebook. Она рассказала, почему супруг решил написать письмо и что сейчас происходит в семье.

В первый день 2020 года руководитель онкоцентра в клинике высоких медицинских технологий в Санкт-Петербурге опубликовал пост, в котором сообщил, что его жизненный путь завершается и призвал не сдаваться тех, кто болен той же болезнью.

В небольшом интервью «МК» жена Павленко Анна пояснила, что семья долго ждала результатов анализов и отказывалась верить в происходящее.

«Два месяца назад стало окончательно понятно, что онкологию не победить», - призналась она.

Анна также рассказала, что Новый год супруги встретили дома. Андрею, по ее словам, нужно каждые два часа ставить капельницы.

«Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать. Не дай бог хоть кому-то пережить нашу боль», - заключила собеседница издания.

Андрей Павленко заболел раком желудка весной прошлого года. С того времени он вел блог в Сети, где подробно рассказывал о борьбе с недугом.

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