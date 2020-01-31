СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа в Европу

«Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа в Европу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на договор, заключенный между украинской госкомпанией и «Газпромом». Отмечается, что российская корпорация в этом году будет платить как минимум на 2% больше, чем в прошлом.

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины стороны после длительных переговоров подписали в конце 2019 года. Согласно документу, общий объем транзита газа на 2020-2024 годы составит 225 миллиардов кубометров. В 2020-м - 65 миллиардов кубометров, в последующие - по 40 миллиардов кубометров ежегодно.

Ранее тариф на транзит был рассчитан по ставке $2,61 за 1 тысячу кубических метров на 100 км. В новом контракте ставка выросла на 1,9%. При этом, как утверждают собеседники издания, снизились объемы поставок.

Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» рост ставок пока никак не прокомментировали.

Отмечается, что в новом контракте цена будет фиксированной. В прошлом договоре, который действовал десять лет, она менялась в зависимости от объемов прокачки и стоимости газа в Европе.