Председатель горсовета Керчи снова подала в отставку

Мая Хужина, возглавляющая городской совет Керчи, снова подала в отставку на фоне скандала с поздравлениями проживающих ныне в городе блокадников Ленинграда. Ранее она заявляла, что отзывает свое заявление об отставке, так как ее поддерживают керченские избиратели.

«Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы республики Крым»,- передают слова вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса РИА Новости.

По словам Фикса, заявления Хужиной о том, что она отзывает свое решение об отставке, были эмоциональными высказываниями. Вице-спикер уточнил, что затем чиновница все-таки пояснила свою готовность выполнить решение республиканских властей по ее отставке.

Скандал с уходом Хужиной с поста разгорелся после появления в Интернете фотографий, сделанных во время поздравления живущих в Керчи блокадников с днем снятия блокады Ленинграда, 27 января. Тогда общественность обратила внимание на то, что блокадников одаривают батонами хлеба (позже выяснилось, что это были пироги ручной работы). При этом представители горсовета даже не снимали шубы в домах блокадников.