Мишустин заявил, что Россия и далее будет активно участвовать в укреплении ЕАЭС

Россия продолжит активно участвовать в укреплении Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в пятницу, 31 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Россия и далее будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия», – заявил премьер.

Кроме того, Мишустин положительно оценил динамику развития евразийской интеграции.

По его мнению, в ЕАЭС улучшается работа общего рынка и более эффективным становится наднациональное регулирование.

При этом, главная цель Союза остается прежней – обеспечение роста экономик стран, которые в него входят.

Сегодня Мишустин прибыл с первым зарубежным визитом в Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на котором будут обсуждаться устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграция национальных информационных систем, а также взаимодействие в области таможенного регулирования.