Помпео прилетел на Украину

Американская поддержка Украине непоколебима, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, прилетев с официальным визитом в Киев.

«Хорошо быть сегодня в Киеве. Американская поддержка Украине непоколебима, и я намерен подчеркнуть это при встрече с украинскими лидерами», - написал американский политик в Twitter.

Госсекретарь добавил, что в ходе рабочего визита он намерен обсудить пути развития стратегического партнерства и укрепление позиций Украины, как свободного и демократического государства.

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Майк Помпео планирует встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем Twitter.

«Украина приветствует большого друга из США. Мы с нетерпением ждем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом», - написал Божок.

Приезд госсекретаря на Украину стал первым после вступления в должность президента Владимира Зеленского. В программе рабочего визита запланированы также встречи с главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.