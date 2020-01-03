Ученый назвал простой способ быстро сбросить вес

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро похудеть. По словам специалиста, для этого нужно соблюдать правило «2+2+4»: два дня человек должен делать кардиотренировки умеренной интенсивности, другие два дня - силовые тренировки малой интенсивности. При этом нужно правильно питаться в течение этих четырех дней.

Дешпегель уточнил, что в качестве кардиотренировок подойдут нордическая ходьба, бег трусцой, плавание или велосипед, а силовые тренировки малой интенсивности можно выполнять дома.

По этой схеме, другие три дня недели можно отдыхать от спорта и не придерживаться строгих ограничений в еде, пишет Focus.