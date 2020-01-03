Четыре человека, включая двух детей, погибли на пожаре в подмосковном СНТ Борисовка. После проливки тлеющего пожарища и разбора завалов, спасатели обнаружили тела двух девочек трех и восьми лет, а также мужчины и женщины 25 и 26 лет соответственно, сообщили в пресс-службе подмосковного МЧС.

Сейчас на месте происшествия работают представители полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.