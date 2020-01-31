Путин обсудил с Меркель наращивание усилий по ситуации в Ливии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В разговоре они коснулись сразу нескольких тем, одной из которых были боевые действия в Ливии.

По данным пресс-службы Кремля, главы государств обсудили процесс реализации достигнутых на международной конференции в Берлине договоренностей. И Путин, и Меркель согласились с необходимостью наращивания усилий мирового сообщества для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий.

Стороны отметили целесообразность сугубо политического диалога.

«Президент России отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения в Совете Безопасности ООН», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, итоги состоявшейся в Берлине конференции по Ливии оценили во всем мире. Политики, эксперты и журналисты сошлись в том, что саммит, который собрал лидеров двух основных ливийских враждующих групп, а также глав стран-лидеров мировой политической арены, стал верным шагом на пути к миру в Ливии.