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Бежавшие от боевиков сирийцы вернулись в свои дома спустя восемь лет

Александр Пешков
13:47 31.01.2020
Жители освобожденного города Маарет-ан-Нуман на северо-западе Сирии смогут окончательно вернуться домой после проверки зданий и улиц саперами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бежавшие от боевиков жители сирийского города Маарет-ан-Нуман получили возможность осмотреть свои дома. Экстремисты оставили после себя минные поля, поэтому пока жить там нельзя. На улицах много неразорвавшихся боеприпасов. После того, как дома обследуют саперы, люди смогут туда окончательно вернуться домой. 

«Они при таком историческом событии присутствуют, когда узнали, что город освобожден, они уже могут выехать и посмотреть на прежние места проживания, чтобы потом принять решение вернуться в свои места и заниматься воспитанием детей, поднимать сельское хозяйство, жить нормальной мирной жизнью», - сказал Начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин.

120 человек привезли на автобусах в сопровождении российской военной полиции. На контрольно-пропускном пункте проверили документы. Многие не были на этих улицах восемь лет.

Именно тогда боевики заняли Маарет-ан-Нуман. Мирным жителям пришлось бежать в Дамаск, Хомс и Алеппо. Город был освобожден 28 января 2020 года армией САР. 

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