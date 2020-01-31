В Кремле ответили на заявление Эрдогана о нарушении соглашения по Сирии

В Кремле ответили на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы нарушении российской стороной договоренностей по Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что заявление президента Турции не соответствует действительности.

Представитель Кремля отметил, что ситуация в сирийском Идлибе, который все еще остается под контролем террористических формирований, «оставляет желать лучшего» и вызывает глубочайшую озабоченность.

Эрдоган, выдвигая обвинения в адрес России, отмечал, что, по его мнению, стороны якобы перестали выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации в Сирии. Турецкий лидер заявил, что «процесс затих».