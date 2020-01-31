Кремль прокомментировал проект нового КоАП

В Кремле пока нет определенной позиции в отношении предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом в пятницу, 31 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет», – сообщил он.

Отмечается, что согласно новой редакции КоАП, могут быть ужесточены наказания за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского.

Штрафы за эти преступления могут увеличиться в разы.

Соответствующие предложения опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

В октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству внутренних дел страны проработать вопрос о введении штрафных санкций за превышение скорости на 10-20 километров в час.