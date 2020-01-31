Помпео заявил о поддержке США стремления Украины в НАТО

Власти США поддерживают официальный Киев в его стремлении вступить в НАТО и продолжат защищать суверенитет Украины. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в ходе своего официального визита в украинскую столицу.

«США защищают суверенитет Украины и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и присоединении к Евросоюзу», - заявил Помпео после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Курс на евроинтеграцию и присоединение к Североатлантическому альянсу был провозглашен властями Украины в 2014 году, после государственного переворота. С тех пор Киев пытается имплементировать соглашение об экономической ассоциации с ЕС.

В руководстве альянса напоминают, что для полноценного членства Украине необходимо достигнуть целого ряда критериев, на что уйдет много времени. Политологи и эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет Украина не сможет претендовать на вступление в военно-политический блок.