В Египте раскопали 16 таинственных гробниц фараонов

В египетском поселении Туна-эль-Габаль, расположенном в долине реки Нил, археологи обнаружили 16 древнейших гробниц, заполненных саркофагами. Захоронения датируются 664-399 гг. до н.э., то есть тремя династиями фараонов.

На сайте Министерства древностей Египта сообщается, что всего было найдено 25 саркофагов. Двадцать из них сделаны из известняка, а на них выгравированы иероглифы. Пять гробов выполнены из дерева.

Также археологи раскопали сотни амулетов и 10 тысяч синих погребальных статуэток, известных как статуэтки Ушебти. В Древнем Египте верили, что они замещали умершего на работах в загробном царстве Осириса.

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Крышки найденных саркофагов выполнены в форме тела и напоминают мумии. В Министерстве древностей отметили, что гробницы находятся в очень хорошем состоянии.