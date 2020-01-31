Заминированный схрон: стали известны подробности штурма квартиры в Нижнем Новгороде

На улице Светлоярской в Нижнем Новгороде остается полицейское оцепление. В данный момент спецназ закончил переговоры с забаррикадировавшимся в квартире с оружием мужчиной, и он сдался.

По версии следствия, он организовал в подвале дома схрон с оружием, который заминировал. На мине подорвались сотрудники местной бытовой службы при осмотре батарей отопления.

Организатору хранилища - 47 лет. Соседи отзываются о нем как о нелюдимом и зачастую неадекватно ведущем себя мужчине, который в последнее время злоупотреблял спиртным.

По предварительной версии, оружие могло быть похищено Неведомским из военной части, в которой он ранее проходил службу или работал.

Местные власти отказываются от официальных комментариев. На месте инцидента ведутся следственные действия.